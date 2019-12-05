NVIDIA, Oyunlarda FPS’in Önemini Video ile Gösterdi

Espor’da ve çevrimiçi oyunlarda daha iyi mi olmak istiyorsunuz? O zaman daha yüksek kare hızında oyun oynamanıza imkan verecek üst düzey bir bilgisayara yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu muhtemelen zaten siz de biliyorsunuzdur ancak NVIDIA’nın paylaştığı yeni bir video, bunun aslında sandığımızdan daha da önemli bir konu olduğunu kanıtlıyor.

Yüksek FPS, Performansınızı Arttırır

NVIDIA bu yılın başlarında, daha yüksek FPS’in (Frame Per Second, yani saniye başına düşen görüntü sayısı) oyuncuların daha iyi performans göstermesini sağlayabileceği yönünde bir teori ortaya atmıştı. Şirket şimdi de paylaştığı FPS videosu ile bu teorinin doğruluğunu kanıtladı.

Daha yüksek kare hızı (Frame Rate), bir saniyede ekranda daha fazla görüntünün gösterilmesi anlamına gelir. Bu nedenle 60 fps’te oynatılan videolar, 30 fps’lik videolara göre daha akıcı ve nettir.

Rakipleri Daha Erken Görmek Mümkün

NVIDIA’ya göre bu durum oyunlarda çok önemlidir, çünkü yüksek FPS, ekran yırtılması söz konusu olduğunda düşük FPS'e kıyasla daha az sorun anlamına gelir. Daha akıcı animasyonlar ve yumuşak geçişler aynı zamanda gölgelenme etkisini de azaltır. Bu sayede bazı durumlarda daha yüksek FPS’e sahip oyuncular, daha düşük kare hızında oynayan oyunculara kıyasla rakiplerini daha erken görebilir.

Bu da, daha yüksek FPS’li oyuncuların daha hızlı tepki verebileceği ve daha doğru bir şekilde nişan alabileceği anlamına gelir. Ancak CS:GO gibi basit görünen fakat ustalaşması çok zaman ve emek isteyen, içerisinde birçok farklı detay barındıran oyunlarda daha iyi bir oyuncu olmak için en iyi donanıma ve en iyi FPS’e sahip olmanız yeterli olmayabilir. Yine de daha yüksek FPS’e sahip olmanız, daha iyi bir oyuncu olma yolunda size önemli bir avantaj sağlayacaktır.