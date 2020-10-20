NY Post Sansürü Facebook ve Twitter'ın Gücünü Gösteriyor

ABD'de son yıllarda ortaya çıkan en büyük skandal iddialarından bir tanesi geçtiğimiz Cuma günü ortaya atılmıştı. ABD Başkan Aday Joe Biden'ın oğlu hakkında yazılan iddialar, ülkenin gündemini sarsmaya yetmişti. Buna rağmen Twitter ve Facebook'tan NY Post sansürü gelmiş ve iddiaların geçtiği haberin linkinin paylaşılması engellenmişti. Konu hakkında konuşan ABD'li senatörler, iki sosyal medya devinin ne kadar güçlendiğinin gözler önüne serildiğini belirttiler.

New York Post isimli gazete, Cuma günü yayınladığı haberde Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen bir MacBook'un içinden çıkan bilgileri haberleştirmişti. Habere göre Hunter Biden, aylar önce tamir edilmesi için kişisel bilgisayarını Deleware'de bir bilgisayar tamircisine vermişti. Bilgisayarın tamircisi ise kimsenin bilgisayarı gelip almaması sonrasında MacBook'u açmış ve içindeki bilgilere göz atmıştı. Yine haberdeki iddialara göre bilgisayarın içinden küçük yaştaki çocuklara ait uygunsuz görüntüler çıkmıştı.

Görüntüleri fark eden tamirci, durumu güvenlik birimlerine bildirmiş ve olayı FBI devralmıştı. FBI tarafından yapılan araştırmada MacBook'ta açık olan bir e-posta adresine ulaşılmış ve e-posta adresinden Ukraynalı kimi iş insanlarıyla yapılan mesajlaşmalar ele geçirilmişti. Konuşmalara göre Hunter Biden, sebebi bilinmeksizin bir Ukraynalı şirketten aylık 50 bin dolar üzerinde maaş alıyordu. Dahası Ukraynalı şirket sahiplerinin ABD'ye gelebilmeleri ve iş yapabilmeleri adına bağlantılarını kullanıyordu.

Yukarıdaki iddiaların yer aldığı haber yayınlandıktan hemen sonra bomba etkisi yarattı. Özellikle Joe Biden'ın rakibi Donald Trump ve destekçileri tarafından haber ansızın gündeme taşındı. Milyonlarca kişi gazetenin haberine ulaşmaya çalışırken, Facebook ve Twitter'dan ise beklenmedik bir hareket geldi. Her iki şirket de NY Post bağlantı adresinin platformları üzerinden paylaşılmasını engellediler. Daha önce Facebook ve Twitter, bağlantıları paylaşıldıktan sonra engelliyor ya da bağlantıların üzerine "komplo teorisi" gibi uyarılar ekliyorlardı. Bu sefer bir bağlantı tamamen yasaklanmış oldu. Hatta Twitter, bunu yapabilmek için Kullanıcı Sözleşmesi üzerinde çok hızlı bir değişikliğe dahi gitti. Birkaç gün süren sansür sonrasında dün Twitter yetkilileri, yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ederek sansürü kaldırmışlardı. Hemen aşağıdaki haberden o özürün detaylarına ulaşabilirsiniz.

NY Post Sansürü Hakkında Senatörlerden Açıklama Geldi

ABD'de sansür hakkında çok farklı sesler de yükseldi. Haberin kaynaklarının yetersiz olması ve ciddi iddialar içermesi sebebiyle birçok kişi bunun ifade özgürlüğünü aştığını dile getirdiler. Keza haberin ilk versiyonunda Hunter Biden'a ait adres ve telefon numarası gibi bilgiler dahi yer aldığından, olayın başka bir boyuta geçtiği de söylendi.

Missouri'nin Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley ise konuya başka bir tarafından baktı. Donald Trump'ın aday olduğu partinin senatörü, "New York Post'un haberinin yayılmasını engellemek için uyguladıkları sansürle güçlerinin [Facebook ve Twitter] ne seviyeye ulaştığını görebilirsiniz. Herhangi bir haberin yayılmasını engelleyebilecek Facebook gibi tekel şirketleriniz varsa, bu büyük bir sorununuz olduğuna işaret eder." dedi.

Rhode Adası'nın Demokrat Senatörü David Cicilline ise Facebook ve Twitter'ı savundu. Joe Biden'ı aday gösteren partinin senatörü olan Cicilline, Facebook ve Twitter'ın muhafazakarlara karşı ön yargılı olmadığını söyledi. Senatöre göre Fox News gibi Cumhuriyeti Parti destekçisi medya organlarının Facebook üzerinden on milyonlarca kişiye ulaşabiliyorlardı.

Kısaca yaşanan sansür olayında gördüğümüz üzere Facebook ve Twitter, istedikleri kararları çok hızlı şekilde geçirdikten sonra ABD gibi bir ülkenin siyasetine dahi doğrudan etki edebilecek güce ulaşmışlardı.