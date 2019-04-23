Ölü İnsanlar Gübre Olarak Kullanılacak

Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi ile birlikte, artık ölü imha etme yöntemlerinde de bazı değişiklikler görülmeye başladı. Ölü imha etme yöntemleri arasında genellikle en çok kullanılanı, yakma şeklindedir. Uzakdoğu ülkelerinde ise bu yöntem son derece yaygın.

Bilim insanları ise ölülerin çok daha yararlı işlerde kullanılabileceğini düşünüyor. Ölü insanlara aktarılacak olan bazı ayrıştırıcılar sayesinde bunlar, gübre olarak kullanılabilecek. Böylece hem ağaç ve diğer bitkilerin beslenmesi sağlanırken hem de ölüler yük olmaktan çıkmış olacak.

Amerika, ölen insanların gübre olarak kullanılmasına izin veriyor

Amerika'da da uzun bir süredir ölülerin ne şekilde imha edileceği konusunda tartışmalar sürüyordu. Bazıları ölülerin yakılması ile ilgili çözüm önerileri sunarken, bazıları da gübre olarak kullanmalarının uygulanacağını ifade etti.

Gübre olarak kullanma kararı, ölülerin imha edilmesi alanında alternatif yöntemlere olan ilginin arttığı bir dönemde alındı. Tasarının destekçileri, insan cesetlerinin geri dönüştürülmesini ve bitkilerle ağaçları beslemesi fikrini sevdiklerini söylüyor. İnsan kompostlama ve alkalin hidrolizi ya da suda yakılma adı da verilen işlemlerde cesetler su ve küllü suda çözünüyor. İşleme şu ana dek 15 Amerikan eylaletinde izin veriliyor.