OnePlus Kablolardan Kurtuluyor, OnePlus Buds TWS Kulaklık Resmileşti

OnePlus, 2020 amiral gemileri OnePlus 8 serisinin ardından düzenleyeceği OnePlus Nord etkinliğine hazırlanıyor. Dünyanın ilk artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı etkinliğinde tanıtılacak OnePlus Nord ile birlikte OnePlus Buds TWS kulaklık da tanıtılacak. Şirketin ilk gerçek kablosuz stereo kulaklığı olması açısından önem arz ediyor.

OnePlus, sonunda kablolardan kurtarıyor. Şimdiye kadar kablolu ve kablosuz birçok Bluetooth kulaklık modeli gördük ancak ilk kez gerçekten kablosuz kulaklık ile tanışacağız. OnePlus, etkinlik öncesinde kulaklığın isminin OnePlus Buds olacağını duyurdu. Şimdilik TWS kulaklık hakkında net olarak bildiğimiz tek şey, yüksek kalitede ses çalma sunacak olması ve hareket halinde kullanımının kolay olacak olması. OnePlus CEO’su ve kurucusu Pete Lau, kulak içi kulaklıkların ses kalitesi, kesintisiz bağlantı ve kullanımı kolay deneyimi bir arada sunacağını söylüyor.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds