OnePlus’ın Akıllı Televizyonu Hakkında Yeni Detaylar

OnePlus TV’nin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor ancak Çinli şirket akıllı televizyonun başlangıçta sadece Hindistan’da satışa sunulacağını duyurdu.

OnePlus, hafta başında yeni akıllı televizyonunun adını (OnePlus TV) açıklamış olsa da yeni cihaz hakkında pek bilgi vermemişti. Ancak görünüşe göre birileri OnePlus TV ile ilgili önemli detaylara ulaşmayı başarmış.

Android Tv’nin söylentilerine göre, OnePlus TV gücünü dört çekirdekli MediaTek MT5670 işlemcisinden alacak. Yeni televizyonda bir Mali-G51 MP3 grafik işlem birimi ve 4K desteği bulunacağı da söyleniyor.

2GB RAM ile gelecek olan cihaz Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışacak. TV menüleri 1080p çözünürlüğünde görüntülense de, TV’de uyumlu içerikler için 4K görüntüler elde edilebilecek.

Upgrade to an unparalleled viewing experience with a 55" QLED display on the OnePlus TV 📺



