16 GB RAM'li Android Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X300 Ultra'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan X300 Ultra'nın global sürümü bu kez Geekbench testine girdi. Performans testinin sonuçlarına göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak.

vivo X300 Ultra'nın Global Sürümü Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo X300 Ultra'nın global sürümü, V2526 model numarası ile birlikte Geekbench'te görüldü. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 468 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 644 puana ulaştı. Bu arada Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te çoklu çekirdek puanı, telefondaki işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı büyük bir öneme sahip. Tek çekirdek puanı ise web tarayıcısında gezinme gibi işlerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Batarya: 6.600 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci, son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Yüksek performans sunan bu işlemci daha önce Honor Magic 8 Pro, Samsung Galaxy S26 serisi, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti.

Serinin bir önceki modeli olan X200 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Bu işlemcinin de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları sorunsuz şekilde çalıştrabildiğini belirtelim.

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekranda 2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse X200 Ultra'da 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Dolayısıyla yeni telefonda 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Bu nedenle yenileme hızı ve parlaklık değerlerinin yüksek olması, genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni amiral gemisi modelinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. X300 Ultra ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

X200 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alabilir.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra, 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Yüksek şarj hızı, güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X200 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X200 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Planlarda bir değişiklik olursa X300 Ultra Türkiye'ye gelebilir.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 Ultra için 6.499 yuan (41.796 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. X300 Ultra, X200 Ultra'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun fiyatı 6.700 yuan (43 bin TL) olabilir. Eğer X300 Ultra Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 87 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda vivo X300 Ultra'nın yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefon yalnızca işlemcisiyle değil aynı zamanda hem kamera hem ekran hem de şarj hızıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Yüksek şarj hızı, X300 Ultra'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu arada çift 200 megapiksel kamera sayesinde telefonda çok kaliteli fotoğraf ve videolar çekilebilecek. Yüksek çözünürlüğe sahip AMOLED ekranda ise hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olacağını düşünüyorum.