OnePlus Nord ve Buds Tanıtım Videoları, Öne Çıkan Özelliklere Odaklanıyor

OnePlus, kamera yetenekleriyle dikkat çeken orta sınıf akıllı telefonu OnePlus Nord’u dün tanıttı. OnePlus Nord’un yanı sıra ilk gerçek kablosuz kulaklık (TWS) modeli OnePlus Buds tanıtıldı. Şirket, fazla geçmeden her iki ürün için de öne çıkan özellikleri gösteren tanıtım videosu paylaştı. İşte OnePlus Nord ve OnePlus Buds’ın dikkat çeken özellikleri

OnePlus Nord - Hemen Hemen İsteyebileceğiniz Her Şey

OnePlus’ın yeni yayınladığı kısa videolar, OnePlus Nord akıllı telefon ve OnePlus Nord kablosuz kulaklıkların kilit özelliklerinin ayrıntılarını gösteriyor. OnePlus Nord’dan başlayacak olursak, kameralara geçmeden önce ön ve arka cam ve metal tasarımına daha yakından bakıyoruz. Nord, OnePlus 8’de bulunan OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özellikli 48 megapiksel ana kamera ile geliyor ve reklam birkaç hareketli ve düşük aydınlatmalı ortamlarda kameranın gece modu ve stabilizasyon becerisini gösteriyor.

Çift selfie kamera, 6 kişiye kadar selfie çekimi sağlayarak selfie çubuklarına ihtiyacı ortadan kaldıran 8MP ultra geniş modül barındırıyor. Snapdragon 765G, Warp Charge 30T, Oxygen OS yazılım, 90Hz AMOLED ekrana dikkat çekiliyor.

OnePlus Nord Özellikleri

Ekran: 6.44 inç AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, 90Hz yenileme hızı, Ekran içi parmak izi okuyucu, Corning Gorilla Glass 5

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

RAM ve Depolama: 6GB/8GB/12GB (LPDDR4X), 64GB/128GB/256GB (UFS 2.1)

Arka Kamera: 48MP ana (f/1.75, 0.8µm, OIS, EIS), 8MP ultra geniş (f/2.25, 119 derece), 5MP derinlik (f/2.4), 2MP makro (f/2.4)

Ön Kamera: 32MP ana (f/2.45, 0.8µm), 8MP ultra geniş (f/2.45, 105 derece)

Batarya: 4115 mAh, Warp Charge 30T (5V/6A)

Yazılım: OxygenOS 10.5, Android 10

Boyut ve Ağırlık: 158.3 x 73.3 x 8.2mm, 184 g

OnePlus Buds - Müziğini Özgür Bırak

OnePlus Buds tanıtımı kulaklıkların 30 saatlik uzun pil ömrü, üç renkli (beyaz, siyah, mavi) şık tasarımına odaklanıyor. Ayrıca aramalar sırasında her türlü ses kirliliğini engelleyebilen çevresel gürültü önleme işlevine de dikkat çekiliyor.