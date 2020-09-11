Oppo A32 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Oppo A32 özellikleri ve fiyatı açıklandı. Gelin hep beraber Oppo A32 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan bilgilere yakından bakalım.

Oppo A32 Özellikleri

OPPO A32, 90 Hz yenileme hızı ve %89,2 ekran / vücut oranına sahip 6,5 inç HD + delikli bir ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 460 işlemcisinden alan akıllı telefonda 4 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alırken ön tarafta ise 8 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.

5.000 mAh bataryadan beslenen Oppo A32, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda 4G bağlantı teknolojisinin yanı sıra Bluetooth 5 de bulunuyor.

Oppo A32 Fiyatı

Oppo A32'nin başlangıç fiyatının 175 dolar olduğu açıklandı. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmezliğini korumakta.