7000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

OPPO, A6c'nin global sürümünü tanıttı. Bununla birlikte A6c'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A6c'nin Global Sürümünün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB LPDDR4X

Depolama: 64GB / 128GB UFS 2.2

Arka Kamera: 13MP ana kamera ve yardımcı lens

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.000 mAh

Kablolu Şarj: 15W

OPPO A6c'nin Global Sürümünün İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun bütçe dostu telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Unisoc T7250 işlemcisinde 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. OPPO A6'da ise Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci ise PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

OPPO A6c'nin Global Sürümünün Ekran Özellikleri Neler?

Global sürüm, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 900 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 900 nit parlaklık ise ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OPPO A6'da ise 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1125 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. İki telefonu karşılaştırdığımızda A6'nın A6c'den daha yüksek bir parlaklığa sahip olduğunu görüyoruz. Yenileme hızı ve çözünürlük ise aynı seviyede.

OPPO A6c'nin Global Sürümünün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Cihaz ayrıca 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonda portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeştili kamera modları da yer alıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO A6'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yarıdmcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p çözünürlüğe kadar video kaydı yapabiliyor.

OPPO A6c Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO A6c'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OPPO A6 Pro 5G, OPPO A5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda A6c'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO A6c'nin Global Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 64 GB Depolama: 153 dolar (6.818 TL)

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 184 dolar (8.200 TL)

OPPO A6c'nin 153 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 6 bin 818 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO A6c'nin batarya kapasitesi ve yenileme hızı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken veya web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. Yüksek batarya kapasitesi ise telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor.

Günümzüde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefondaki işlemcinin günlük kullanım ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim.