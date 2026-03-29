OPPO'nun 165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Yolda! Devasa Bataryası Var

OPPO, 1 Nisan’da merakla beklenen K15 Pro serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacaklarına işaret ediyor. Son paylaşılan detaylar ise K15 Pro'nun teknik özelliklerini büyük ölçüde gözler önüne seriyor.

OPPO K15 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Dimensity 8500

RAM ve Depolama : 12 GB + 256/512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 7.500 mAh

OPPO K15 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi K15 Pro, 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızlarına sahip 6,59 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen K14 modelinde 6,75 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 720 x 1570 piksel çözünürlük sunan bir ekranla geliyor.

OPPO K15 Pro İşlemcisi Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere OPPO K15 Pro geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerine girmişti. Bu sayede cihazın MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisinden güç alacağı kesinleşti. Bu yonga seti, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Bir adet 3.4 GHz ARM Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz ARM Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz ARM Cortex-A725 çekirdekleriyle gelen donanımda Mali-G720 MC8 grafik birimi bulunuyor.

Söz konusu işlemci halihazırda Honor Power 2, POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5 gibi akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Ayrıca PUBG Mobile, Fortnite ve Mobile Legends gibi popüler oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor diyebiliriz.

OPPO K15 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Yeni modelde 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumu kullanılacak. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Karşılaştırmak gerekirse, OPPO K14 modelinde de 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı olmak üzere çift arka kamera kurulumu mevcuttu.

OPPO K15 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Yeni modelde 7.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya bizleri karşılayacak. Henüz şarj hızları hakkında bir bilgi olmasa da K14’teki 45W desteğini göz önünde bulundurduğumuzda bu cihazda da en az 45W veya daha yüksek bir hızın sunulması muhtemel görünüyor.

OPPO K15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO, K15 Pro serisinin 1 Nisan’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını açıkladı. Bu etkinlikte telefonlarla ilgili bugüne kadar bilinmeyen tüm detaylar açıklanacak. Fiyat tarafında ise K14’ün 195 dolarlık (vergisiz 8.646 TL) etiketine bakıldığında K15 Pro’nun yaklaşık 250 dolar seviyelerinde bir fiyatla raflardaki yerini alması bekleniyor. Ülkemizdeki vergiler eklendiğinde bu tutar yaklaşık 22.650 TL’ye denk geliyor.

OPPO K15 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun ülkemizde çok sayıda telefonu satılıyor. Bunlar arasında OPPO Find X9 Pro, Reno 15 5G ve Reno 15 Pro 5G gibi modeller yer alıyor. Fakat maalesef K serisi telefonları ülkemizde çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle 1 Nisan'da tanıtılacak K15 Pro'nun Türkiye'de satışa çıkma ihtimali düşük görünüyor. Tabii yine de şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO’nun yaklaşan amiral gemisi telefonu gerçekten dikkatimi çekti. Benim için bir akıllı telefonda en kritik unsurlar ekran yenileme hızı ve batarya kapasitesi. K15 Pro ise 165 Hz’lik ekran yenileme hızı ve 7.500 mAh’lik piliyle kendi segmentinde öne çıkan bir alternatif olacağa benziyor.