OPPO'nun Amiral Gemisi Tableti Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO’nun kompakt boyutlarıyla dikkat çekmesi beklenen Pad Mini tablet için geri sayım başladı. Daha önce bazı temel özellikleri ortaya çıkan modelin şimdi de canlı görüntüsü sızdırıldı. İşte nisan ayında tanıtılacak tabletle ilgili merak edilen tüm detaylar!

OPPO Pad Mini'nin Canlı Görüntüsü Ortaya Çıktı

OPPO’nun üst düzey yöneticilerinden Qiao Jiadong, kısa bir süre önce Pad Mini tabletinin canlı görüntüsünü paylaştı. Görsele baktığımızda cihazın isminden de anlaşılacağı üzere kompakt boyutlara sahip olacağını görüyoruz. Ancak paylaşılan görüntü yalnızca ön paneli gösteriyor. Tabletin arka tasarımı ise şimdilik gizemini koruyor diyebiliriz.

OPPO Pad Mini Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama seçenekleri : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Ön kamera: 8 MP

8 MP Arka kamera : 13 MP

: 13 MP Şarj : 67W hızlı şarj

: 67W hızlı şarj Tasarım: İnce ve hafif

OPPO Pad Mini Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Geçmiş sızıntılara göre OPPO Pad Mini, 8,8 inçlik bir ekranla gelecek. Maalesef şu ana dek sızıntılarda panelin yenileme hızları yer almıyor. Fakat burada 120Hz veya 144Hz hızlarının kullanılmasını bekliyoruz. Bu sayede kullanıcılar akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Örneğin, geçen yıl satışa çıkan OPPO Pad 5 modelinde 144Hz tazeleme hızı bulunuyordu.

OPPO Pad Mini İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ürüne güç verecek yonga seti Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 olacak. Bu işlemci, 3nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Ek olarak iki adet 3.8 GHz ve altı adet 3.32 GHz çekirdeğine ek olarak Adreno 829 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu donanım halihazırda şubat ayında piyasaya sürülen Honor MagicPad 4 modelinde de kullanılıyor. Ayrıca OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T gibi telefonlarda da karşımıza çıkıyor. Öte yandan oyun performansında Genshin Impact’te 60–120 FPS, Call of Duty Mobile’da 120–165 FPS ve PUBG Mobile’da ise 90–120 FPS aralığında bir deneyim elde edilebiliyor.

OPPO Pad Mini Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Bu gibi tablet modellerinde kamera özellikleri çok güçlü olmuyor. Bu kapsamda OPPO Pad 5'te 8 megapiksel ana ve 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmişti. Pad Mini'de ise 13 megapiksellik bir ana ve 8 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilecek. Bu da basit çekimler için yeterli diyebiliriz.

OPPO Pad Mini Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'dan şu ana dek Pad Mini modelinin fiyatına ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat, Pad 5'in 360 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu biliyoruz. Pad Mini'nin boyutlarının küçük olduğunu da dikkate aldığımızda muhtemelen 250 ila 300 dolar arasında bir fiyatla satılacağını söyleyebiliriz. Tabii burada şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise tam olarak bir muamma. OPPO halihazırda ülkemizde Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro gibi akıllı telefon modellerini satıyor. Fakat aynı şey tabletler için geçerli değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tanıtılacak Pad Mini'nin Türkiye'de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Küçük ekranlı tablet modelleri her zaman ilgimi çekmiştir. Bu nedenle OPPO Pad Mini modeline de özel bir ilgi duyduğumu söyleyebilirim. Özellikle cihazın Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak olması mobil oyun severler için oldukça tatmin edici bir deneyim sunacağının sinyallerini veriyor.