Oppo Katlanabilir Telefonun Çıkış Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo katlanabilir telefonun çıkış tarihi ve özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, Çinli telefon üreticisinin ilk katlanabilir modeli ne zaman piyasaya sürülecek ve hangi teknik özelliklere sahip olacak? Ortaya atılan iddia ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Oppo Katlanabilir Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Çin merkezli telefon üreticisi Oppo'nun uzun bir süredir katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu yılın başlarında paylaşılan raporlar, şirketin ilk katlanabilir modelini bu yıl içerisinde tanıtacağını ileri sürmüştü.

Akıllı telefon sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Oppo'nun katlanabilir modeli ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Çin'de yer alan Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden ortaya atılan iddiaya göre şirket, önümüzdeki ay içerisinde katlanabilir telefon tanıtacak.

Söylentilere göre yeni katlanabilir akıllı telefon modeli, Samsung Galaxy Z Fold serisine benzer bir tasarıma sahip olacak. Ortaya atılan iddialara göre 8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı sunacak.

Söylentiler arasında ekranın LTPO teknolojisini destekleyeceği de yer alıyor. Daha önce ortaya atılan iddialar, söz konusu telefonun BOE paneline sahip olacağını ileri sürmüştü ancak yeni sızıntı, cihazın bir Samsung ekranına sahip olacağını gözler önüne serdi.

İddiaya göre katlanabilir akıllı telefon modelinde Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisi bulunacak. Bu yonga setinin kullanılacak olması biraz tuhaf gelebilir çünkü Qualcomm şirketinin Snapdragon 898 işlemcisini aralık ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Yarı iletken sektöründeki krizi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu sebepten ötürü şirketler, bu ürünleri satın alma noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Günümüzde Snapdragon 888 mobil yonga seti oldukça yaygın durumda ve muhtemelen Oppo, büyük bir stoğa sahip olduğu için bu işlemciyi tercih etmiş olabilir.

Çinli telefon üreticisinin ilk katlanabilir modelinin fiyatı ile ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen cihazın ucuz olmayacağı ileri sürüldü.

Söz konusu katlanabilir modelin Çin'e özel olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Örneğin Xiaomi şirketinin bu yılın başlarında duyurduğu Mi Mix Fold modeli sadece Çin'de piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla Oppo'nun ilk katlanabilir cihazı sadece Çin'de satışa çıkabilir.