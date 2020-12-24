Oppo Türkiye Fabrikası için Resmi Açıklama Geldi

Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan OPPO, sevindirici bir haberle karşımıza çıktı. Bugün yapılan resmi açıklama ile Oppo Türkiye fabrikası için ortaya atılan iddialar doğrulandı. Oppo Türkiye CEO’su Weijan Zhou, yatırımla ilgili detayları açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde beklenmedik haberler gelmiş, Oppo ve Samsung'un Türkiye'de yatırım yapacağı iddia edilmişti. BloombergHT tarafından aktarılan haberde, her iki şirketin de alacakları yatırım teşvikiyle birlikte ülkemizde üretime geçecekleri ve bazı modellerin üretimini ülkemize kaydırabilecekleri aktarılmıştı.

Türkiye'de yaşayan birçok kişiyi heyecanlandıran açıklamanın ardından ilk resmi açıklama Oppo tarafından geldi. Oppo, Türkiye'de üretim yapma konusunda hükumet yetkilileri ile konuşmalarını sürdürdükerini ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Buna rağmen yatırım kararının henüz kesinleşmediği ve üzerinde çalışmaların sürdüğünün de altı çizildi.

Oppo Türkiye fabrikası konusunda çalışmalar sürüyor

Oppo Türkiye tarafından tarafımıza aktarılan bilgilerde, Türkiye müdürü tarafından yapılan resmi açıklamaya yer verildi. Açıklamanın tamamı ise aşağıdaki gibi oldu:

Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: "OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Oppo fabrika konusunda son kararını henüz vermiş değil; ancak ciddi şekilde yatırımı değerlendirdiği görülebiliyor. Özellikle alınacak yatırım teşviki sonrasında yatırımın gerçeğe dönmesi ve Oppo'nun ülkemizde üretime geçmesi oldukça olası görünüyor. Fabrika konusunda alınan karar resmileştiğinde yine Tamindir üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağız.