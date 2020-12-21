Oppo ve Samsung Türkiye'de Üretim Yapacak: Fabrika Kurulacak

Oppo ve Samsung'un Türkiye'de üretime başlayacağı söyleniyor. Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre, akıllı telefon üreticisi Samsung ve Oppo'nun Türkiye'de üretim yapacağı aktarılıyor. Samsung ve Oppo nerede üretim yapacak? Fabrika nereye kurulacak? Gelin hep beraber detaylara yakından bakalım.

Samsung ve Oppo Türkiye'ye Fabrika Mı Açıyor?

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Oppo'nun önümüzdeki ay Türkiye'de üretim yapacağı söyleniyor. İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği aktarılanlar arasında yer almakta. Kurulacak olan tesiste montaj yapılmayacağı belirtiliyor. Oppo'nun yaklaşık olarak 50 milyon dolar yatırım ile üretim yapmaya başlayacağı gelen bilgiler arasında.

Samsung da Türkiye'de Üretim Yapmaya Hazırlanıyor

Samsung'un da Türkiye'de üretim yapma hazırlığında olduğu bilgisi geldi. Samsung'un İstanbul'da kurulu bir alt yüklenici ile üretim yapacağı söyleniyor. Samsung'un Türkiye'de montaj ağırlıklı çalışma gerçekleştireceği belirtilmekte.

Şu anda hem Oppo hem de Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Şirketler tarafından resmi bir açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Sizler Samsung ve Oppo'nun Türkiye'de üretim yapacağı iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Türkiye Akıllı Telefon Kullanıcı Sayısı Nedir?

Türkiye'de kaç kişinin akıllı telefon kullandığı açıklandı. Statista tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye en çok telefon kullanan ilk 10 ülkenin içinde bulunmuyor. Ülkemizde 45 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.

Türkiye, en fazla akıllı telefona sahip olan 10 ülke arasında yok. En fazla akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip ülkeler listesinin ilk sırasında dünyanın 1 milyar 439 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kabalık ülkesi olan Çin yer alıyor. Listenin ikinci sırasında Hindistan bulunuyor. 1 milyar 366 milyonu aşkın nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da 346 milyon kullanıcı bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 260 milyon kullanıcı sayısı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

WhistleOut tarafından yapılan bir araştırmaya göre insanlar 9 yılını telefon kullanımı ile geçiriyor. Telefon kullanımı istatistiklerine göre X kuşağı günde ortalama 3,7 saatini telefon başında geçirirken, Y kuşağı ise her gün 3 saatini telefon ekranının başında geçiriyor.