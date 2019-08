Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Switch için de Geliyor

Moon Studios tarafından PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan Ori and the Blind Forest, 2015 yılında Microsoft tarafından yayınlanmıştı. Definitive versiyonu ise ertesi yıl satışa sunulmuştu. Metroidvania tarzında olan oyun, oyuncular tarafından oldukça beğenilmiş ve incelemelerden de oldukça yüksek puanlar almıştı. GamesCom 2019 fuarında yapılan açıklama ile Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, 27 Eylül 2019 tarihinde Switch için de satışa sunulacak.

Güçlü bir fırtınanın bir dizi vakayı tetiklemesi sonrasında, son ruhani koruma olan Ori'yi yöneterek ormanı kurtarmak adına karanlıkla yüzleşmek durumunda kalacağız. Çürümekte olan ormanın gizlerini ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da şeytani baykuş Kuro'nun da pençelerinden kurtulmaya çalışacağız. Senaryo boyunca çözülmesi gereken çeşitli bulmacalar da olacak.

Oyunun Definitive versiyonunda Ori'yi büyüten Naru'nun geçmişine ışık tutacağımız yeni yerler, yeni gizler, Dash ve Light Burst yeni beceriler, yeni hikaye bölümleri, farklı zorluk modları ve çok daha fazlası olacak.

Son olarak, Ori and the Blind Forest taşınabilir moda geçtiğinizde 720p çözünürlükte 60 FPS destekleyecekken televizyona bağladığınızda ise 1080p çözünürlükte 60 FPS gibi muazzam kaliteli bir deneyim yaşatacak.