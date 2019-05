Orijinal Devil May Cry Switch için de Geliyor

Mart ayı içerisinde M! Games dergisi tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Devil May Cry 5 Yönetmeni Hideaki Itsuno, Devil May Cry 5 oyununun Switch için de gelebileceğini ama bunun için öncelikle Dragon's Dogma: Dark Arisen oyununun bu konsoldaki satışlarına bakacaklarını dile getirmişti. Ancak Capcom kült Hack 'n' Slash serisini Nintendo konsoluna getirmeye dünden razı gibi görünüyor. Japon oyun devi Devil May Cry oyununun Switch versiyonunu duyurdu.

Relive the adventure that introduced the legendary Dante to the world with the original Devil May Cry, coming to #NintendoSwitch this Summer. pic.twitter.com/Hh8hFDnLQK — Devil May Cry 5 (@DevilMayCry) 6 Mayıs 2019

Devil May Cry 5 Twitter hesabından yapılan açıklama ile orijinal Devil May Cry oyununun bu Yaz mevsiminde Switch kullanıcılarıyla buluşacağı duyuruldu. Şu an için herhangi bir ek detay verilmiş değil. Dolayısıyla net çıkış tarihi ve teknik detaylar bilinmiyor. Yani ev konsolu ve el konsolu modlarındayken ayrı ayrı desteklenecek olan çözünürlük ve çerçeve hızı ile ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmiş değil ama yakın bir zamanda bu detayların gün yüzüne çıkacağından eminiz. Eğer oyun E3 2019 fuarı sonrasında satışa sunulacaksa, en kötü ihtimalle fuar zamanını beklememiz gerekecek.

Öte yandan bildiğiniz gibi geçtiğimiz nesilde ve bu nesilde satışa sunulan Devil May Cry HD Collection ile serinin ilk üç oyunu yenilenmiş olarak iki defa karşımıza çıkmıştı. Hal böyle olunca Switch için neden sadece ilk oyununun duyurulduğunu merak etmiyor değiliz. Belki de Capcom önce bir deneme atışı yapacak ve bunun sonucuna göre diğer oyunları da Nintendo konsoluna getirmeye devam edecektir, kim bilir? Bekleyelim ve görelim.