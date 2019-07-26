Örümcek Ağları Giyim Sektöründe Kullanılabilecek Mi?

Hazır giyim sektöründe bulunan birçok kişinin aklına örümcek ağlarının hazır giyim alanında kullanılabileceği mutlaka gelmiştir. Yapılan son araştırmalarda, Dünyanın en sert ağları olarak bilinen kabuklu örümcek ağı hakkında olumlu bazı keşifler yapıldı. İşte haberimizin detayları.

Örümcek ağı normal şartlarda çok ince ve hemen bükülen bir yapıya sahip. Ayrıca hızlı bir şekilde kopmaların gerçekleşmesi onun giyim sektöründe kullanılmasını engelliyor. ABD ve slovenya'ya bağlı bir araştırma ekibi, küre örümceklerini mercek altına aldı. Bilindiği üzere bu örümcekler ağlarını tekerlek şeklinde örüyor.

Hazır giyim sektöründe örümcek ağı heyecanı

Birçok örümcek ağında bulunan MaSp1 ve MaSp2 gibi tekrarlayan protein tipleri bulunuyor. Ancak küre örümcekleri incelendiğinde, MaSp4a adını verdikleri başka bir spindroin ortaya çıkıyor. Bu protein türü ağa büyük bir güç vermesi ile biliniyor.

Yoğun miktarda protein içeren bu yapı, aynı zamanda prolin bulunduruyor. Prolin ise ağ yapısının çok daha esnek bir hale gelmesine destek veren bir madde. Protein yoğunlaştıkça esneklik miktarı da artıyor ve kopmalar engelleniyor.

Hemen olmasa bile, yakın bir zamanda örümcek ağlarından hazır giyim sektöründe yararlanma imkanı bulunuyor. Peki sizce de örümcek ağları ile yapılmış kıyafetler sağlam olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.