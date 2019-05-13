Otomobilde Bulunan eCall Sistemi için Yerli eSIM Geliştirildi

Otomobil içerisinde acil durumlarda otomatik olarak 112’ye bağlanan eCall için gerekli eSIM, yepyeni bir teknolojiye geçiş yapıyor. Yeni nesil otomobil sahipleri yerli eSIM ile daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabilecek.

Türkiye’de 1 Nisan'dan bu yana üretilen yeni otomobillerde “eCall’ sisteminin kullanılması zorunlu hale geldi. Acil arama anlamına gelen "eCall" sistemi yeni nesil otomobillerde kaza, yoldan çıkma gibi acil durumlarda devreye girerek hayat kurtarmayı hedefliyor. eCall sisteminde sürücü ya da yolcular konuşamayacak durumda olsa bile eSIM sayesinde otomatik olarak 112 ile bağlantı kurulabiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise yerli eSIM uzaktan yönetim sistemini zorunlu kıldı ve eSIM teknolojilerine yerli malı belgesi şartı getirdi. Türkiye’ye ithal edilecek eSIM’li otomobillerin güvenlik nedenleriyle üzerlerindeki operatör profillerinin Türkiye’den yönetilmesi zorunluluğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

eSIM Teknolojisi Yıllık 75 Milyon TL Kar Ettirebilir

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Metamorfoz Genel Müdürü Ayşegül Topoğlu, eSIM teknolojisi sayesinde yıllık 75 milyon liralık kar edilebileceğini vurguladı. Topoğlu "Yurt dışından gelen SIM kartlar numara taşıma işleminde tekrar kullanılamıyor. Yılda 50 milyon SIM kart değişikliği olması durumunda, bunun ülkemize maliyeti yaklaşık 75 milyon TL" şeklinde konuştu.

Yapılan son araştırmalara göre, 2015 yılında 37,5 milyar dolar olan bilişim pazarının 2020’de 151,8 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Dünya çapında ise şimdiye dek 22 telekom operatörü eSIM'e geçiş yapmış durumda.