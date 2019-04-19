Otonom Arabalara Özel Otoban Yapılacak

Çin, son zamanların yükselen trendlerinin başında gelen otonom arabalar konusunda farklı bir karar aldı. Çinli yetkililer, sadece otonom arabalar tarafından kullanılabilecek otobanlar yapmak istediklerini dile getirdiler.

Pekin ve Xiongan şehirleri arasında inşaa edilmesi beklenen en teknolojik otobanın 2020 yılında kullanıma sunulması planlandığı aktarıldı. Otonom araçların bu yol üzerinde çıkacağı maksimum hız ise 120 kilometre sat olarak düşünüldüğü söylendi.

Çin genelinde 2020 yılı itibarıyla yeni araçların yarısında otonom sürüş fonksiyonunun da bulunması bekleniyor. Otonom araçlara özel olarak yollar ve özel şeritlerin bu yeni teknolojiyi kullanan araçlara olan ilgiyi de zaman içinde artırması düşünülüyor.

Otonom araçlar, elektrikli arabaların sayısının yükselmesiyle gündemin ilk maddesi haline gelmişti. Tesla’nın kullanıcılarına sunduğu otonom araç modundan sonra birçok büyük araba şirketi bu konuya yatırımlarını yönlendirmişlerdi. Çin’in yanı sıra 2020 yılına gelindiğinde otonom ya da otonom sürüş desteği olan araba sayılarının milyonları bulması planlanıyor.