Otonom Ulaşım Şirketi Küresel Faaliyetler İçin Hazırlanıyor

Üç sene önce Uber'in Çin üzerindeki faaliyetlerini satın alıp üstlenen Didi Chuxing, otonom teknolojisine sahip araçları ile Çin'in dışına çıkmaya hazırlanıyor.

Çin'in Uber'i olarak da bilinen Didi Chuxing, Çin'de hizmet veren popüler bir ulaşım ağı şirketidir. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Çin'de testlerine başlayacağı sürücüsüz taşımacılık hizmetlerini ilerleyen yıllarda diğer ülkelere de yayacak. Şirketin ilk etapta Şangay'da gerçekleştireceği testler, daha sonrasında Pekin ve Shenzen'de de test edilecek. 2021 yılından itibaren diğer ülkelerde de faaliyete başlamayı planlayan Didi, otonom sürüş teknolojisi ile ulaşım sektörünü birleştirmeyi hedefliyor.

Şirketin CTO'su Zhang Bo tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta gerçekleştirilecek olan yolculuklar ücretsiz olarak deneyimlenebilecek ve bu sırada araçlarda bir operatör de hazır bulunacak. Başlangıç için otuz araçla hizmet vermeyi planlayan Didi, ilerleyen zamanlarda araç kapasitesini ve hizmet alanlarını da büyütmeyi hedefliyor.

Şirket şu an için hangi ülkelerde ne zaman hizmet vermeye başlayacağına yönelik planlarını açıklamadı. Bununla birlikte hizmet verilecek ülkelerde yasaların da bu taşımacılık için uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor.