Outlast 2 Steam'de İndirimde!

Eğer daha önceden Outlast 2'yi oynama fırsatı bulamadıysanız Steam üzerinde düzenlenen ve kısa bir süre sürecek indirim kampanyasını kaçırmamanızda fayda var. Başarılı korku oyunu, bu haberi hazırladığımız andan itibaren yaklaşık 1 gün boyunca %50 indirimli olarak satılacak.

Outlast 2, normalde de çok pahalı bir oyun değildi. 49 TL gibi bir satış fiyatına sahip olan Outlast 2, %50 indirimle birlikte sadece 24.50 TL gibi makul bir fiyatla oyunculara sunuluyor.

Outlast serisinin ilk oyunu beklenmedik bi başarı göstermişti. Ülkemizde de çok sayıda hayran elde eden Outlast'tın devam oyunu farklı bir tema üzerinde duruyordu. Dini referanslar içeren oyunda yoldan çıkmış bir tarikatla yolu kesişen bir gazetecinin ve eşinin başına gelen felaketten çıkış yolu aramaktaydık. Karanlık mekanlarda yüksek tansiyon dolu kovalamacalar, kan dondurucu sahneler ve bolca vahşet oyunun ürpertici atmosferiyle birleşince ortaya güzel bir sonuç çıkıyordu.

Outlast 2 güzel grafikleri ve heyecanı canlı tutan hikayesi ile beğenimizi kazanmış bir korku oyunuydu. Oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızın şu özelliklere sahip olması gerekiyor:

- 64 bit Windows Vista işletim sistemi

- Intel Core i3 530 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4870 ekran kartı

- DirectX 10

- 30 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

Eğer oyunu indirimli olarka satın almak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Outlast 2 için hazırladığımız incelemeye aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz: