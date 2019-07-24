Overwatch’a 'Sigma' İsimli Yeni Bir Kahraman Geliyor

Blizzard’ın sevilen oyunu Overwatch’a yeni bir kahraman daha getiriliyor. Sigma adlı bu kahraman, oyundaki 31. kahraman olarak gelecek. Sigma’nın en önemli özelliği ise yer çekimini kontrol edebilmesi olacak.

Son derece nazik ve bir o kadar da zeki bir bilim adamıyken ters giden bir deney sonrasında geri döndürülemez bir değişim geçiren Sigma, bu sayede yer çekimini kontrol edebilme özelliğini kazanıyor. Bu deney sırasında Sigma’nın psikolojisi alt üst olduğundan, insanlık için bir tehdit olduğu düşünülerek hükümete ait gizli bir tesiste tecrit altına alınıyor. Sigma, bir süre sonra Talon örgütü sayesinde özgürlüğüne kavuşuyor ancak bu sefer de canlı bir silah olarak kullanılmaya başlanıyor.

Düşmanlarınızdan gelen saldırılara karşı sağlam bir kalkan görevi gören Sigma, bunun yanı sıra onu zorlamaya kalkanlara da bedelini ağır ödetiyor.

Yeni kahramanın güçlerini keşfetmek ve Sigma karakteriyle oynamak isterseniz, test sunucularında Sigma’yı hemen deneyebilirsiniz.

Sigma’nın Kısa Biyografisi

Gerçek İsim: Siebren de Kuiper

Siebren de Kuiper Yaş: 62

62 Meslek: Astrofizikçi/Profesör

Astrofizikçi/Profesör Uyruk: Hollanda

Hollanda Bağlantılı Olduğu Örgüt: Talon

Sigma’nın Yetenekleri

Hyper Spheres: Sigma iki yer çekimsel küre atışı gerçekleştirir; bu küreler kısa bir süre sonra patlayarak bölgeye ciddi miktarda hasar verir.

Sigma iki yer çekimsel küre atışı gerçekleştirir; bu küreler kısa bir süre sonra patlayarak bölgeye ciddi miktarda hasar verir. Experimental Barrier: Sigma seçtiği konumda bir bariyer kurar. Dilediğinde bu bariyeri geri çekebilir.

Sigma seçtiği konumda bir bariyer kurar. Dilediğinde bu bariyeri geri çekebilir. Kinetic Grasp: Sigma üzerine gelen mermileri yarı yolda durdurup onlardan kalkanlar oluşturur.

Sigma üzerine gelen mermileri yarı yolda durdurup onlardan kalkanlar oluşturur. Accretion: Sigma bir çöp yığınını rakibinin üzerine fırlatarak onu yere serer.

Sigma bir çöp yığınını rakibinin üzerine fırlatarak onu yere serer. Gravitic Flux (Ultimate): Sigma yer çekimini kontrol ederek yakındaki düşmanları havaya kaldırır ve yere savurur.

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