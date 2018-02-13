Overwatch Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Ünlü oyun şirketi Blizzard’ın en çok ilgi gören oyunlarından birisi olan ve 2016 yılından beri büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan Overwatch’ın bu hafta sonu ücretsiz olacağı açıklandı. Blizzard daha önce de bir çok defa yaptığı gibi, Overwatch için yeni bir güncelleme yayınladıktan hemen sonra oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getiriyor. Overwatch 16-19 Şubat tarihleri arasında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Bu hafta sonu ücretsiz olacak olan oyunda, oyuncular 26 farklı karakter seçebilecek ve oyunu 16 farklı haritada oynayabilecekler. Oyuncular, oyundaki Quick Play, Arcade ve diğer özel modlardan istediklerine erişebilecekler. Oyunu ücretsiz olarak oynayacak olan oyuncular, oyunda level atlayabilecekler, oyundaki yağma kasaları gibi ödül kutularını kazanabilecekler ve daha sonra oyunu satın almaları durumunda önceden kazandıkları bu kutulara kendi hesaplarından erişebilecekler.

Zengin içeriği ve sık sık yapılan güncellemeleriyle birlikte son yıllarda oldukça popüler olan bu oyunla ilgili, Dünya’nın pek çok yerinde E-Spor turnuvaları düzenleniyor ve bu turnuvalarda büyük miktarlarda ödüller dağıtılıyor. Şu anki satış fiyatı yaklaşık 150 TL olan Overwatch'ı satın alıp almama konusunda kararsızsanız, oyunu bu hafta sonu ücretsiz olarak oynayarak bu konuda daha doğru bir karar verebilirsiniz.