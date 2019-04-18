Overwatch Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Hemen Deneyin

On milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam edilen Overwatch, güzel haberlerle geldi. Oyunun geliştiricisi Blizzard, yaptığı açıklama ile Overwatch kısa süreliğine ücretsiz olacak dedi. Açıklamada, Overwatch’un 23 Nisan tarihinde kadar indirip oynanabileceği belirtildi.

Tracer, Genji, Winston ve Mercy’nin Omnic Talon’un elebaşlarından Maximilien’i köşeye sıkıştırmak için Küba’da giriştikleri amansız mücadelenin başlayacağı dile getirildi. Overwatch'ın PvE modu Overwatch Archives’ın yepyeni görevi Storm Rising an itibariyle yayına girdi. Storm Rising’in yanı sıra Overwatch Archives’ın eski görevleri Uprising (Ayaklanma) ile Retribution (İntikam) da açık durumda olduğu ve oyunculara Overwatch tarihinin mihenk taşı niteliğindeki olayların bir parçası olma fırsatı verdiği aktarıldı. Yeniden oynanabilen görevleri başarıyla tamamlayarak 160’dan fazla kozmetik eşya kazanma şansının da bu yeniliklerle birlikte oyuncuların karşısına çıkacağı bildirildi.

Oyuna eklenen özellikleri kutlamak ve herkesin denemesini sağlamak için harekete geçen Blizzard, Overwatch ücretsiz oldu açıklaması yaptı. Overwatch'ı bugünden itibaren 23 Nisan’a kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Bu süre zarfında er meydanına yeni inen sıhhiyecimiz Baptiste de dahil olmak üzere oyundaki tüm karakterleri, toplam 27 haritayı, Quick Play (Hızlı Maç), Custom Games (Özel Oyun) ve Arcade gibi çeşitli oyun modlarını dilediğinizce deneyebilirsiniz.