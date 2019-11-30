Overwatch'u Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Bu dönem Black Friday dönemi olduğu için dört bir yandan indirim kampanyaları yağıyor. Blizzard Entertainment da kendi mağazasındaki oyunlarını indirimli olarak oyuncuların beğenisine sundu. Şirket ayrıca Overwatch oyununu da zaman sınırlı olarak ücretsiz oynanabilir hale getirdi.

Takım tabanlı çoklu-oyunculu nişancı oyununu PC platformunda 4 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Bu süre zarfında herhangi bir kısıtlama olmaksızın bütün haritalara, bütün karakterlere ve Quick Play, Custom Games ve Arcade dahil bütün modlara erişim sağlayabileceksiniz.

Eğer deneme süresi boyunca Overwatch oyunundan memnun kalırsanız, standart sürümü %20 indirimle ve Legendary sürümü de %50 indirimle satın alabilmeniz mümkün olacak. Kaydettiğiniz ilerleme ise tam sürüme aktarılacak.

Oyunu oynamaya başlamak için Battle.net hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Eğer yoksa, buradan ücretsiz bir tane açabilirsiniz.

Takım tabanlı çok-oyunculu nişancı oyunu, 2016 yılının Mayıs ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Başlangıçta rekabete dayalı sıralama modu ve çeşitli Arcade modları ile satışa sunulmuş olan Overwatch için ilerleyen zamanlarda Blizzard Entertainment bu modların çeşitliliğini artırmıştı. Ayrıca yayınlanan güncellemeler ile oyuna yeni karakterler, yeni haritalar ve çok çeşitli yeni özellikler eklenmişti. Toplamda otuzdan fazla karakterin bulunduğu Overwatch'ta, her bir birey amaçlarına uygun olarak üç genel role ayrılan farklı oynanış stili sunuyor.