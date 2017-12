Oxenfree GOG'da Bütün Oyunculara Bedava!

Son haftalar gerçekten iyi bedava oyun yaptı. UPlay, Origin, Humble Bundle ve Steam gibi platformlar üzerinde birçok farklı ücretsiz oyun fırsatı ile karşılaştık. Yeni bedava oyun fırsatında ise GOG bütün oyunculara Oxenfree'yi hediye ediyor.

Bu yazıyı hazırladığımız andan itibaren yaklaşık 30 saat sürecek kampanyada GOG'daki Oxenfree sayfasını ziyaret ederek oyunu GOG hesaplarına ekleyen oyuncular Oxenfree'ye kalıcı olarak sahip olacaklar. Oxenfree'nin GOG sayfasını bu bağlantıyı kullanarak ziyaret edebilirsiniz. Sayfa açıldıktan sonra yeşil "GET IT HERE" tuşuna tıklayın ve GOG hesabınızla sisteme giriş yapın. Oyun kütüphanenize eklendikten sonra oyunu bilgisayarınıza indirmek için GOG Galaxy adlı masaüstü yazılımına ihtiyaç duyacaksınız. GOG Galaxy'i ise aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

Oxenfree, 2 boyutlu olarak oynanan, Stranger Things dizisinin atmosferine sahip, paranormal olayları konu alan bir macera oyunu olarak tanımlanabilir. Oyunda Alex adlı bir kahramanı kontrol ediyoruz. Oxenfree'de Alex ve arkadaşlarının farkında olmadan farklı bir boyuta açılan bir kapıyı aktifleştirdiğine tanık oluyor, bilinmeyen tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlarımızın ve kendimizin hayatını kurtarmak için içinde bulunduğumuz, eskiden askeri amaçlar için kullanılan gizemli adayı keşfetmemiz, seçimlerimizle hikayeyi yönlendirmemiz gerekiyor.

Oxenfree, sürükleyici gerilim hikayesiyle kolayca beğeninizi kazanacaktır. İyi eğlenceler!