Oxford Üniversitesi Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi

Covid-19 küresel ölçekte daha ağır tablolara yol açmaya devam ederken hastalığın tedavisinde işe yarayacak aşı ve ilaç çalışmaları da tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda sürdürülüyor. Bu noktada öne çıkan Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısı hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

Oxford Üniversitesi Covid-19 Aşısı için Hangi Tarihi Belirledi?

Oxford Üniversitesi aşı geliştirmelerinde insanlı klinik deney aşamasında yer alıyor. Bu aşamanın ilk sonuçlarını önümüzdeki dönemlerde almayı beklediklerini vurgulayan Prof. John Bell yaptığı açıklamada "Bu hala geliştirilme aşamasında olan bir program. İnsanlar üzerinde işe yaradığını görmeye ihtiyacımız var. Ekibimiz yüzlerce kişiye aşı uyguladı. Haziran ortasında olumlu bir sinyal almayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bell, açıklamasının devamında geliştirilecek aşının seri üretimi için AstraZeneca ile iş birliği yaptıklarını da duyurdu. Bu süreçte aşıdan herhangi bir kar amacı gütmediklerini vurgulayan Bell, küresel ölçekte ulaşılabilir bir tedavi yöntemi olması adına aşının maliyetine satılacağını belirtti. Bu sayede düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerin de aşıya ulaşabilmesi sağlanacak.

AstraZeneca bu duyurunun ardından yaptığı açıklamada gerekli onayların alınmasının ardından bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz üretebileceklerini belirtti.

Peki siz yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aşının herkes için kullanılabilir hale gelmesi için ne kadar süreye ihtiyaç var? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.