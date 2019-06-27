Oyun Konsolu Üreticilerinden Trump Hükümetine Mektup

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı, oyun konsolu üreticilerini de isyan ettirdi. Sektörün üç dev markası, Nintendo, Xbox ve Sony, Donald Trump hükümetine yazdıkları mektupta, Çin’e yönelik uygulanan ekstra vergilerden muaf tutulmayı istediler.

ABD ile Çin arasında ticaret ve teknoloji üzerinden devam eden savaş, her geçen gün farklı bir forma bürünüyor. Ne Washington ne de Pekin hükümeti, masaya oturmaya niyetli. İki taraf ta birbirlerini ekonomi üzerinden tehdit etmeye devam ediyor.

Tabii, bu durum pek çok sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Amerikan firmalarının ucuz iş gücü sebebiyle Çin’i tercih etmesi, iki devlet arasındaki gerginliğe farklı bir anlam katıyor.

Dünyanın en büyük üç oyun konsolu üreticisi Nintendo, Microsoft (Xbox) ve Sony (Playstation), ABD hükümetine hitaben kaleme aldıkları mektupta, Çin ile ticarete getirilecek ekstra vergilerden muaf olmayı talep ettiler.

ABD Başkanı Trump, Çin’deki ucuz imalatın ticaret hacmi dengesizliğine yol açtığını ve ABD istihdamına zarar verdiğini söylüyor. Çin’i “fikri mülkiyet haklarında hırsızlıkla” suçlayan Trump, getirdiği ekstra vergilerle Uzakdoğu ülkesinin belini bükmeyi amaçlıyor. Fakat Washington hükümetinin hamleleri, Amerikalı şirketleri de derinden etkiliyor.

Yazdıkları mektupta, ABD’nin kendi ekonomisini ve fikri mülkiyet haklarını korumak için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini belirten oyun konsolu üreticileri, olası ek vergilerin operasyonlarını küçülteceğine vurgu yaptı.

Nintendo, Sony ve Microsoft imzalı oyun konsollarının yüzde 95'i Çin'de üretiliyor. Çin'den ABD'ye gelen oyun konsollarında yüzde 10 vergi var; ancak Trump hükümeti bu vergileri yüzde 25 seviyesine çekmeyi planlıyor.