Pablo Escobar'ın Oğlu Hapis Cezası Alan Pucca'yı Takibe Aldı

Pablo Escobar'ın oğlu, Pucca takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ü Instagram üzerinden takip etmeye başladı.

Pablo Escobar'ın Oğlu, Pucca'yı Takip Ediyor!

Geçtiğimiz günlerde Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılan Pucca lakaplı Pınar Karagöz'ü Pablo Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar, Instagram üzerinden takibe aldı.

Pınar Karagöz Pablo Escobar'ın oğlunun kendisini takibe aldığını Instagram hikayeler aracılığı ile duyurdu. Pucca'nın Instagram hikayeler bölümünden paylaştığı ekran görüntüsünde Juan Pablo Escobar'ın kendisini takip ettiği açıkça görülmekte.

Pucca Instagram hikayeler bölümü üzerinden yaptığı açıklamada, "Escobar’ın oğlu beni takip etmeye başladı. Oha!" dedi. Escobar'ın oğlu Juan Pablo konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Hemen aşağıda bulunan görselden Pucca'nın attığı hikayeyi görebilirsiniz. Juan Pablo Escobar konu hakkında açıklama yaparsa sizlere aktaracağız. Takipte kalın!

Sizler Juan Pablo Escobar'ın Pucca'yı Instagram'dan takip etmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Juan Pablo Escobar Pucca'yı neden takibe aldı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!