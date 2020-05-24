Pac-Man 40. Yaşında Yapay Zeka ile Yeniden Tasarlandı

Bugünden tam kırk yıl öncesinde tüm zamanların en popüler video oyunu olan Pac-Man piyasaya sürülmüştü. Video oyun endüstrisini baştan aşağı değiştiren Pac-Man 40. yaşında büyük bir değişime uğradı. Nvidia'nın yapay zekasına teslim edilen Pac-man tamamen makine öğrenmesiyle yeniden geliştirildi.

Nvidia Research tarafından üstlenilerek üretilen Pac-man 40th anniversary sadece yapay zeka modelinin bir sonucu. Herhangi bir oyun motoru olmadan, bu tür oyunları tasarlamak için standart prosedür olmadan geliştirilen yenilenmiş Pac-man, yapay zeka tarafından 50 bin saat izlenerek tasarlandı.

Yapay zekalı Pac-Man nasıl geliştirildi?

Bildiğiniz üzere Nvidia'nın yapay zeka projesi GameGAN, üretken çekişmeli ağlar kullanan ilk sinir ağı modeli olarak kabul edilir. Bu tür bir sistemde, bir ağ görüntülerdeki desenleri tanımayı ve orijinallere benzer bir şekilde kendi kendine özgü görüntülerini yaratmayı öğreniyor. Yeni nesil Pac-man de GameGAN'ın en başarılı örneklerinden biri oldu.

Nvidia, yapay zekanın geliştirdiği oyunun bu yıl online AI Playground'da sunacağını söylerken konuya ilişkin Nvidia'nın simülasyon teknolojisi başkan yardımcısı Rev Lebaredian şunları aktardı: "GameGAN bunların hepsini sadece izleyerek öğreniyor. İlerde s ürüş videolarını, fizik yasalarını taklit etmeyi öğrenebilecek yapay zekaya sahip olabiliriz "