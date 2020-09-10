Pac-Man Geo iOS ve Android İçin Duyuruldu! İşte Çıkış Tarihi

Seksenli yılların vazgeçilmez oyunlarından Pac-Man'in gerçek dünyaya uyarlandığı video oyunu mobil platformlar için duyuruldu. Bandai Namco, Play Store ve App Store'da yayımlanacak video oyunu hakkında insanları bilgilendirdi. Peki, Pac-Man Geo iOS ve Android için ne zaman piyasaya sürülecek? Pac-Man Geo ile ilgili detaylar haberimizde.

Pac-Man Geo iOS ve Android İçin Ne Zaman Çıkacak?

Artırılmış gerçeklik türündeki oyunların popülerleşmesinde önemli role sahip olan Pokemon GO isimli oyunu oynayan kişiler, Pac-Man Geo isimli video oyununun nasıl oynandığına da hemen aşina olacaktır. Pac-Man Geo, oyunculara gerçek hayattaki aşamalarını kendilerinin tasarlamasına imkan veren bir video oyunu olmakla beraber bunu yapmak için Google Haritalar'dan faydalanıyor.

Geliştirmeleri 2018 yılına uzanan oyunun uzun ömürlülüğünün oyuncuların kendi eğlence alanlarını oluşturmalarından kaynaklanacağını düşünüyor. Oyuncuların kendi aşamalarını kendilerinin tasarlayabilmesinin yanı sıra oyunculara kendilerinin tasarladığı aşamaları diğer oyuncularla paylaşma imkanı sunuluyor. Oyuncular aralarında böylelikle büyük ve güçlü bir rekabet oluşturabilir, aşamaları daha iyi tamamlamak için kıyasıya rekabet edebilirler ve bu da oyunun popülerliğinin yayılmasına yardımcı olabilir.

Pac-Man Geo toplamda 170 ülkede yayımlanacak ancak 170 ülkenin içerisinde hangi ülkelerin olduğu şimdilik bilinmiyor. Oyunun sayfası Play Store ve App Store'da mevcut olsa da oyuncular tarafından indirilemiyor. Bu ayın içerisinde Play Store ve App Store'da indirilmeye açık hale getirilmesi beklenen oyun ile ilgili daha fazla detaya yer verilmemiş olsa da Bandai Namco tarafından açıklanan oyunun detayları, zamanını büyük bir kısmını Pac-Man ile geçiren oyuncuları oldukça heyecanlandırdı.