Paladins'e de PUBG Modu Geliyor!

PUBG'nin geçtiğimiz sene inanılmaz bir başarı yakaladığı su götürmez bir gerçek. Oyun tarihinin gördüğü en iyi çıkışlardan birini yapan PUBG'nin battle royale türündeki oyun mekanikleri, PUBG'nin başarısının ardından birçok oyunda kullanılmaya başlanmıştı.

Fortnite, Warface, CS: GO ve hatta GTA 5, PUBG ile ön plana çıkan battle royale modunu kendi bünyelerine kazandırmış, bir nevi PUBG klonları haline gelmişlerdi. Bu klonlara bir yenisi daha eklenecek. Ücretsiz olarak oynanabilen Paladins için Paladins: Battlegrounds adlı PUBG modu özel bir videoyla tanıtıldı:

Canı sıkılan geliştiricinin PUBG modu yaptığı günümüzde Paladins geliştiricilerinin bir hayli cüretkar davrandığını, bu modun ismini bile farklılaştırmaya çalışmadığını görüyoruz. Paladins: Battlegrounds modunda 100 oyuncu dev bir haritaya bırakılacaklar ve etrafı keşfederek silah bulmaya çalışacaklar. Savaş alanı haritayı kaplayan bir sis ile belirlenecek ve sis giderek daralan bir savaş alanı oluşmasını sağlayacak. Bu sayede oyuncular birbirlerine daha çok yaklaşarak çatışmak zorunda kalacak. Ayrıca gökyüzünden rastgele bombalar yağacak ve saklanmayarak bombardıman altında kalan oyuncular oyuna veda edecek. Buraya kadar her şey PUBG'nin aynısı. Farklı olacak tek şey ise Paladins'teki kahraman sınıfları ve bu sınıflara özel yetenekler. Bu sayede battle royale yapısı içinde değişik bir oyun tecrübesi yaşayabileceğiz.

Paladins, başarılı bir Overwatch alternatifi olarak gösteriliyordu. Bu yıl içinde çıkması beklenen Paladins: Battlegrounds modunun başarılı bir PUBG alternatifi olup olmayacağını göreceğiz.