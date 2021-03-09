Pandemi Desteği Tuzağına Dikkat: Kişisel Verileriniz Çalınabilir!

Pandemi desteği tuzağı tekrar ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları, yeni tip koronavirüs salgını döneminde maddi destek adı altında vatandaşları kandırarak kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Siber güvenlik kuruluşu WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi Desteği Dolandırıcılığı Tehlike Saçıyor

Bilgisayar korsanları, yeni bir yöntem uygulayarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda sahte koronavirüs aşı sırası ile internet kullanıcıları hedef alınmıştı. Bu kez ise salgın desteği yalanı kullanılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını bile kullanan hackerlar, devlet tarafından yeni tip koronavirüs salgınına yönelik maddi destek paketleri dağıtıldığını öne sürerek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Bilgisayar korsanları tarafından vatandaşlara gönderilen e-postalarda şu ifadeler yer alıyor:

“Başvuran herkese 3000 TL değerinde pandemi desteği, şimdi uygulamayı indirerek başvurunu tamamla!”

Siber korsanlar geçtiğimiz yıl 1000 TL pandemi desteği yalanını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışıyordu. Kullanıcılar bu mesajlarda yer alan bağlantı vasıtasıyla sahte web sitelerine yönlendiriliyor ve kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Bu tür içeriklerin arka planında dolandırıcılık script'inin yer aldığını belirten Yusuf Evmez, bağlantıya tıklayan kullanıcıların cihazlarına trojan bulaştığını ve bu yolla bilgisayar korsanlarının bütün kişisel verilere ulaşabildiğini açıkladı.

Habertürk'teki habere göre WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber güvenliği sağlayabilmek için şu tavsiyelerde bulundu: