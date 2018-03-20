  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Patlayan Nokia 18 Yaşındaki Kızın Hayatına Mal Oldu

Patlayan Nokia 18 Yaşındaki Kızın Hayatına Mal Oldu

Nokia patlama ölüm
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
YORUM YAZ

Hindistan’ın Odişa Eyaleti’nde yaşanan hazin olayda, Uma Oram isimli 18 yaşındaki genç kız, Nokia 5233’ün patlaması sonucunda hayatını kaybetti.

Hindistan’ın doğusunda yer alan Odişa Eyaleti’nde ikamet eden Uma Oram isimli genç kız, bugün erken saatlerde Nokia 5233’ü şarja taktıktan sonra akrabalarıyla telefon görüşmesi yapmaya başladı. Uzun süreli telefon görüşmesi sırasında ısınan ve alev alan Nokia 5233, Uma Oram’ın ağır yaralanmasına yol açtı.

Patlamanın ardından Oram’ın bilincini yitirdiği söylenirken, talihsiz genç kızın elinde, bacağında ve göğsünde ağır yaraların açıldığı söylendi. Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Uma Oram’ın asıl ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı.

Uma’nın erkek kardeşi Durga Prasad Oram, olayın ardından yaptığı açıklamada patlayan telefonun Nokia 3310 olduğunu söylerken, yayınlanan fotoğrafların ardından ölümle sonuçlanan kazaya mahal veren telefonun Nokia 5233 olduğu görüldü.

Nokia’nın yeni sahibi HMD Global ise yaptığı açıklamayla 5233 modelinin üretimini kendilerinin yapmadıklarını ve oldukça eski bir model olduğunu, sorumluluğun üretimi yapan kişilerde olduğunu söyledi.

Nokia 5233 Patlama

00:40 İşte Karşınızda Yeni Nokia 3310
MOBİL İşte Karşınızda Yeni Nokia 3310
Muz Telefon Nokia 8110 Geri Döndü! MOBİL Muz Telefon Nokia 8110 Geri Döndü!
HDM İlk Nokia Akılsız Telefon Modellerini Duyurdu MOBİL HDM İlk Nokia Akılsız Telefon Modellerini Duyurdu

ETİKETLER: telefon patlama

YORUMLAR