Patlayan Nokia 18 Yaşındaki Kızın Hayatına Mal Oldu

Hindistan’ın Odişa Eyaleti’nde yaşanan hazin olayda, Uma Oram isimli 18 yaşındaki genç kız, Nokia 5233’ün patlaması sonucunda hayatını kaybetti.

Hindistan’ın doğusunda yer alan Odişa Eyaleti’nde ikamet eden Uma Oram isimli genç kız, bugün erken saatlerde Nokia 5233’ü şarja taktıktan sonra akrabalarıyla telefon görüşmesi yapmaya başladı. Uzun süreli telefon görüşmesi sırasında ısınan ve alev alan Nokia 5233, Uma Oram’ın ağır yaralanmasına yol açtı.

Patlamanın ardından Oram’ın bilincini yitirdiği söylenirken, talihsiz genç kızın elinde, bacağında ve göğsünde ağır yaraların açıldığı söylendi. Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Uma Oram’ın asıl ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı.

Uma’nın erkek kardeşi Durga Prasad Oram, olayın ardından yaptığı açıklamada patlayan telefonun Nokia 3310 olduğunu söylerken, yayınlanan fotoğrafların ardından ölümle sonuçlanan kazaya mahal veren telefonun Nokia 5233 olduğu görüldü.

Nokia’nın yeni sahibi HMD Global ise yaptığı açıklamayla 5233 modelinin üretimini kendilerinin yapmadıklarını ve oldukça eski bir model olduğunu, sorumluluğun üretimi yapan kişilerde olduğunu söyledi.