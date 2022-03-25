İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, PayPal’ın mevcut kanun değişmeden nasıl geri gelebileceği ile ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu ve Merkez Bankası’na seslendi.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde faaliyeti durdurulan dünyaca ünlü ödeme hizmeti PayPal'ın yeniden hizmete girmesi için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na seslenen Taylan Yıldız "PayPal mevcut kanunu değiştirmeden Merkez Bankası onayıyla açılabilir durumda." dedi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Geçtiğimiz yıl da bu konuda girişimlerde bulunan İyi Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız olumlu bir sonuç alamamıştı. Yüz binlerce insanın bir dönem Türkiye'de yurt dışı işlemlerde ödemi yöntemi olarak kullandığı sistem PayPal'ın, ülkemizde faaliyetleri durdurulmasıyla birlikte milyonlarca liralık döviz girdisi de âdeta yok sayılmıştı.

Taylan Yıldız, PayPal'ın ülkemizde mevcut kanunu değiştirmeden Merkez Bankası onayıyla açılabilir oluşunu iki çözüm önerisiyle paylaştı.

Taylan Yıldız'ın Önerileriyle PayPal'ın Türkiye'de Yeniden Açılması Gündemde

Sn. @sahapkavcioglu,@PayPal, mevcut kanunu değiştirmeden Merkez Bankası onayıyla açılabilir durumda.



Gereken çözüm:

1) Türkiye'de bir partnerin ödeme akışına aracılık yapması,

2) PayPal’ın sanal ofis ve avukatlık bürosu aracılığıyla temsiliyeti.



Haydi gençlerin önünü açalım! pic.twitter.com/qwTfNFUOhr — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) March 24, 2022

Taylan Yıldız ayrıca "Yurt dışına iş yapabilecek gençler PayPal'ın yasaklı olması nedeniyle sırf ödeme alamadıkları için projeleri reddetmek zorunda kalıyor. Merkez Bankası'nın bu çok önemli konuyu ivedililikle çözeceğine inanıyorum. Bu gençler hepimizin." ifadelerinde bulundu.

Merkez Bankası'nın konuya dair şimdilik bir açıklaması yok ancak ilerleyen günlerde PayPal'ın bir süre gündemimizde yer alması oldukça olası. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.