PC Gaming Show, E3 2019 ile Geri Dönecek

PC Gaming Show, E3 2019 fuarı ile geri dönecek. PC Gamer tarafından beşinci kez düzenlenecek olan şov için tarih duyurusu yapıldı.

1993 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ünlü oyun mecrası PC Gamer tarafından aktarılan bilgiye göre, Mavericks: Proving Grounds, HUNT: Showdown, The Sinking City, Warframe, Star Citizen ve daha birçok oyunun yer aldığı geçen senenin şovu, 1.9 milyon kişi tarafından izlenmiş. Bu sene de benzer bir performans sergilemesi beklenen PC Gaming Show, 10 Haziran 2019 Pazartesi TSİ 20:00 sıralarında başlayacak. Canlı olarak yayınlanacak olan şovu, Youtube, Twitch ve Facebook üzerinden izleyebileceksiniz.

PC oyuncularını ilgilendiren canlı yayın sırasında, yeni duyurular yapılacak ve yeni fragmanlar yayınlanacakken, ilk defa bu şov sırasında görünecek oyunlarla da karşılaşacağız. Bunun dışında son teknoloji PC donanımları ile ilgili son gelişmelerden de yine bu şov sırasında haberdar olacağız.