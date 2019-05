PC'ye Gelecek Xbox Game Pass Hakkında Daha Fazla Detay Paylaşıldı

Xbox Game Pass servisinin PC platformuna da getirileceğini geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde öğrenmiştik. Duyuru ise Üst Yönetici Satya Nadella tarafından yapılmıştı. Şimdilik faaliyete geçiş tarihi verilmiş değil ama servis hakkında biraz daha fazla detayın verildiğini söyleyebiliriz.

Xbox sayfası üzerinden açıklama yapmış olan Xbox Başkanı Phil Spencer, öncelikle servisin adının Xbox Games Pass for PC olacağını belirtti. Xbox One platformundaki versiyonuna benzer olarak aralarında Bethesda Softworks, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA ve daha birçok meşhur ismin yayıncılığını üstlendiği yüzden fazla oyundan oluşan bir kütüphane ile faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Öte yandan, bildiğiniz gibi Microsoft platformlarına özel oyunlar çıktıkları gibi Xbox Game Pass servisine geliyordu. Hal böyle olunca da eğer aboneliğiniz var ise mesela Forza Horizon 4 ve Crackdown 3 gibi oyunları ek bir ücret ödemeden ilk günden oynama şansınız oluyor. Microsoft aynısını Xbox Games Pass for PC için de hedefliyor. Bu bağlamda da Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyunlar, aynı Xbox Game Pass servisinde olduğu gibi ilk günden Xbox Games Pass for PC servisinin abonelerine de sunulacak. E3 2018 fuarından bu yana satın alınan InXile Entertainment, Obsidian Entertainment, Playground Games, Ninja Theory ve Compulsion Games gibi stüdyoların oyunları da buna dahil olacak.

Phil Spencer tarafından paylaşılan bir diğer bilgi ise Microsoft şu an için PC içeriğini servise taşıyabilmek için yetmiş beşten fazla geliştirici ve yayıncı ile çalışıyormuş. Kütüphanenin her daim düzenli olacağını ve her ay eklenecek olan yeni oyunlar ile Xbox Games Pass for PC kütüphanesinin çeşitliliğin zaman geçtikçe daha da artacağı söyleniyor. Buna ek olarak, Xbox Game Pass for PC aboneleri Microsoft Store üzerindeki oyunlar için %20, oyunlar için yayınlanmış olan indirilebilir içerikler ve eklentiler için de % 10 oranında indirimler sunulacakmış.

Son olarak, E3 2019 sırasındaki Microsoft basın konferansı sırasında kütüphaneye eklenecek olan oyunlar ve kütüphanenin PC platformundaki işleyişi hakkında daha fazla detayın paylaşılacağı söyleniyor.