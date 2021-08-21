İçişleri Bakanlığı, PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi Yayımladı

İçişleri Bakanlığı tarafından PCR testi zorunluluğu genelgesi 81 ilin Valiliklerine gönderildi. Yayımlanan genelgeye göre aşı olmayan kişiler için zorunlu PCR testi uygulaması başlayacak. Bakanlık tarafından gönderilen genelge ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi Valiliklere Gönderildi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre ülkemizde birinci doz aşılamada yüzde 73, ikinci doz aşılamada ise yüzde 55,5 düzeyine ulaşıldı.

Genelgede, aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının oldukça düşük seviyelerde olduğu belirtildi. Yayımlanan genelge kapsamında uygulanacak tedbirler şu şekilde: