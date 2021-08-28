Yüz Yüze Eğitimde Öğrenciler İçin PCR Testi Zorunluluğu Olacak mı?

Yüz yüze eğitimde öğrenciler için PCR testi zorunluluğu uygulanacak mı? Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi için okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarının bütün ayrıntılarını paylaştı.

"2021-2022 eğitim ve öğretim yılını, tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatıyoruz" ifadeleri kullanan Milli Eğitim Bakanı Özer, 1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenleneceğini belirtti.

Özer, "Öğrencilerimiz okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. İnşallah bir sıkıntı olmadan tüm velilerimizin tüm öğretmenlerimizin tüm öğrencilerimizin beklentilerini yerine getirerek okullarımızı tam zamanlı olarak açacağız" dedi.

Servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntıları Sağlık Bakanlığı ile çalışılarak alınması gereken önlemleri tüm valiliklere, tüm illere, tüm ilçelere bildirildi.

COVID-19 tedbirleri seminerleri verilecek. Okul öncesi ve birinci sınıflar 1-3 Eylül'de okula başlayacağından ötürü bu kademedeki öğrencilere eğitim veren öğretmenlere yönelik seminerler 31 Ağustos'ta düzenlenecek. 6 Eylül'de başlayacak diğer tüm kademelerdeki öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ise 1-3 Eylül'de gerçekleşecek.

Öğrenciler İçin PCR Testi Zorunluluğu Olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Öncelikle net olarak ifade etmek isteriz ki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Burada kılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar" dedi PCR testi zorunluluğu ile ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var." "Dünyadaki veriler, çocuklardan yetişkinlere bulaş oranının, yetişkinlerden çocuklara bulaş oranına göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla eğitim öğretimi sürdürebilmemiz için öğrencilerimizi korumamız gerekiyor. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri için her türlü önlemi almak zorundayız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Özer, köy okulları gibi yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarının ve öğretmenlerin PCR testleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Özer, "Sağlık Bakanlığı ekipleri ile oralarda (köy okulları) aşı olmayan öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın PCR testi yaptırmalarını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Öğretmenlerin Her Türlü İhtiyacı Karşılanacak

Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklamada şu anda 81 ildeki bütün okullara maske temini ile ilgili ödeneklerin gönderildiğini, okulların maske, dezenfektan, hijyen koşulları ile ilgili her türlü yatırımlarını yaptığını belirtti.

Velilerden PCR Testi Sonucu İstenecek mi?

Velilerin PCR testi sonuçlarının kontrol edilmeyeceğini belirten Özer, "Tabii velilerden istirhamımız aşılarını olmaları" dedi.

Okullara Giriş ve Çıkış Kısıtlanıyor

Okulların mümkün olabildiğince izole tutulmasının istendiğini ifade eden Özer, "Dışarıdan okula giriş ve çıkışları kontrol altına almak istiyoruz. Bunun için okul müdürlüklerimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz okullara ziyaretçi kısıtlaması getirecekler" sözlerini kullandı.