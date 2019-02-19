Peak Games Bu Sefer de Reklam Ajansı Aramaya Başladı

Tüm Türkiye’de aynı anda yayınlanan iş ilanı reklamı ile adından söz ettiren yerli oyun stüdyosu Peak Games, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Reklamın yayınlanmasının hemen ardından ise fikrin Audi reklamından çalıntığı iddia edilmeye başlanmıştı. Peak Games bugün itibarıyla iddiaları doğrulayarak, yeni reklam ajansı arayışlarına giriştiklerini doğruladı.

Dün akşam 21.30 sularında Türkiye’de 41 kanalda aynı anda oynamaya başlayan Peak Games iş ilanı reklamı, izleyen herkesi “hacklendik mi?” endişesine düşürmüştü. 41 kanalda çok benzer zamanlarda başlayan reklamda Peak Games, kendileri ile çalışacak yeni kişiler aradıklarını dile getirmişti. Gelmiş geçmiş en ilginç iş ilanlarından biri, istediği etkiye ulaşıp tüm Türkiye’ye yayılmıştı.

Reklamın yayınlanmasından birkaç dakika sonra ise fikrin Audi reklamından alındığı ortaya çıkmıştı. Bugün konu ile ilgili açıklama yapan Peak Games, “Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz” dedi. Konuyu reklamları durdurmakla bitirmeyeceklerini söyleyen Peak Games, “Ajans'la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans’ın bağlı olduğu network’e Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

Hemen yukarıda Audi reklamını izleyebileceğiniz gibi Peak Games’in yaklaşık 3 dakika süren reklamında kullanılan müziğin dahi aynı olduğunu görebilirsiniz.

Geliştirdiği mobil oyunlarla on milyonlarca kişiye ulaşan İstanbul merkezli Peak Games, birkaç ay önce dünyanın en büyük oyun dağıtımcılarından Zynga Games tarafından 100 milyon dolara satın alınmıştı. Zynga’nın şirketi almasının ardından ekibini büyütme kararı alan Peak, bir süredir hem yeni projelere adım atmış hem de yeni yazılımcılar aramaya başlamıştı.