Perlan 2, Armstrong Çizgisini Geçerek Tarih Yazdı

Fransa merkezli Airbus şirketi tarafından geliştirilen Perlan Mission II planörü, Armstrong çizgisi denilen insan yaşamı için elverişli olmayan seviyeye çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

Habertürk gazetesinden Alper Öcal’ın haberine göre, kar amacı gütmeyen Perlan projesi kapsamında geliştirilen ve atmosfer araştırmaları yapmak üzere kullanılması planlanan Perlan II, 62 bin feet üzerine çıkmayı başardı. Planör, Armstrong çizgisini de zarar görmeden geçerek tarih yazdı.

Adını 1947’de ABD Hava Kuvvetleri Uzay Tıbbı Bölümü’nü kuran Harry George Armstrong’dan alan sınır, 19 kilometre yükseklikte başlıyor. Hava basıncı bir keskin bir şekilde düştüğü için suyun basınç içerisinde ayrışma sıcaklığı, diğer bir deyişle kaynama noktası insanın vücut sıcaklığına eşit oluyor. Dolayısıyla bu seviye, çıplak halde yaşam için kesinlikle elverişli değil.

Arjantin'in El Calafate'de yapılan denemede, atmosferin ikinci tabakası olan stratosferin de ötesine geçilerek elde edilen bu değer süzülerek uçuş irtifası anlamında rekor olarak kayıtlara geçti.

Perlan Project CEO Ed Warnock, “Kâr amacı gütmeyen bir havacılık projesini gerçeğe dönüştürdükleri için tüm gönüllülerimiz ve sponsorlarımız adına harika bir an.” dedi.

Egrett G520 ismindeki uçak Perlan 2'yi yaklaşık 42 bin feet seviyesinde serbest bıraktı. Bu seviye aynı zamanda dünyanın en büyük iki katlı geniş gövdeli 850 yolcu kapasiteli sivil yolcu uçağı Airbus A380’lerin servis tavanı olarak biliniyor.

Sahip olduğu teknolojiler sayesinde etrafındaki havanın ısısı ve kimyasından etkilenmeyen Perlan 2, iklim değişimleri olmak üzere atmosferle ilgili araştırmalar için kilit bir rol üstleniyor.