PES 2019’da Borussia Dortmund Yer Almayacak

Futbol severlerin ve oyun severlerin heyecanla beklediği Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu PES 2019’da, bir takım, daha önceki serilerde oyunda yer almasına rağmen bu seferki oyunda yer almayacak. PES 2019’un resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund takımının oyunun yeni sürümünde yer almayacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, normalde 2020 yılına kadar geçerli olan lisans sözleşmesinin an itibariyle Borussia Dortmund tarafından sonlandırıldığı ve sözleşmenin sonlandırılma nedeninin bilinmediği belirtildi.

PES 2019’un yapımcısı KONAMI’nin konuyla ilgili açıklamasında, “KONAMI ve Borussia Dortmund, 2020 Haziranına kadar, takımın logoları, oyuncuları, stadyumu ve diğer özelliklerinin kullanımına ilişkin bir lisans anlaşması imzalamıştı. Ancak bu anlaşma Borussia Dortmund tarafından henüz açıklanmayan nedenlerden dolayı erkenden sonlandırıldı. KONAMI, Pro Evolution Soccer 2019‘daki Borussia Dortmund logolarını, oyuncularını, stadyumlarını ve diğer özelliklerini artık içermeyecek.” denildi.

Bu lisans sonlandırma haberi ve bu yılın başlarında Şampiyonlar Ligi'nin lisansının alınamamasından dolayı, Şampiyonlar Ligi’nin de oyunda yer almayacak olması göz önüne alındığında, tüm bunlar PES serisi ve Konami için büyük kayıplar. FIFA serisinin tüm liglerle lisans anlaşmaları var olmasına rağmen, PES tüm ligler yerine bazı liglerden parça parça lisanslar almak zorunda kaldı.

Aslında bu durum, 2000’li yılların başında Amerikan futbolu oyunlarının başına gelenlerle oldukça benzerlik gösteriyor. O yıllarda Sega, “ESPN NFL 2K5” isimli Amerikan futbolu oyununu, EA Games’in “Madden” isimli oyunundan haftalar önce piyasaya sürmüştü. Ancak EA Games’in, Amerikan Futbol Ligi (NFL)’in tüm haklarını satın almasıyla birlikte Sega büyük bir darbe yemişti. Çünkü Amerikan futbolu oyununu, lisans hakları olmadan sahte takımlarla ve sahte oyuncularla oynamayı hiç kimse istemedi. Bu nedenle Sega ve diğerleri büyük kayıplar yaşayarak bu yarıştan çekilmek zorunda kaldılar. PES serisine de aynı şeylerin olabileceğini söylemek için henüz erken ancak yine de serinin gidişatı pek de iyi görünmüyor.