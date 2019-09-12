PES 2020 Satışa Sunuldu! İşte Fiyatlar

KONAMI tarafından ilk kez E3'te duyurulan PES 2020, aradan geçen süre içerisinde pek çok yeni haberle gündeme gelmişti. Serinin yeni oyunu bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Yaptığı açıklamada PlayStation 4, Xbox One ve PC için PES 2020'nin satışa sunulduğunu belirten KONAMI, oyunun Avrupa çapında satın alınabilir ve indirilebilir olduğunu belirtti.

FC Barcelona ile anlaşmasını yenileyen şirket, Arsenal FC, Manchester United, FC Bayern ve Juventus FC ile de yeni veya yenilenen anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalarla birlikte bu takımların bazı özel öğelerinin yalnızca PES'te bulunacağını belirtelim. Örneğin Juventus FC'nin resmi forması ve Allianz Stadium'u ile görülebileceği tek oyun PES 2020 olacak. Bununla birlikte FC Bayern ve FC Barcelona'nın stadyumları da KONAMI ile anlaşmalardan dolayı yalnızca PES'te bulunacak.

Oyunun kapaklarında Barcelona'dan Lionel Messi'yi, Juventus FC'den Miralem Pjanic'i, Bayern'den Serge Gnabry'i ve Manchester United'tan Scott McTominay'ı bulunduracaklarını açıklayan KONAMI, standart versiyonun yurt dışı satış fiyatını da 59,99 sterlin olarak duyurdu.

Bununla birlikte Ronaldinho'nun içinde bulunduğu, MyClub'da 10 maç için kiralanan Messi ile, oyun içinde kullanabileceğiniz 3 oyunculu sözleşme yenilemesi ile seçkin ajanlara sahip olabileceğiniz, dijital satışlara özel Legend versiyonunu satın almak isterseniz, 79,99 sterlin ödemeniz gerekecek

PES 2020 Türkiye Fiyatları

STEAM için standart versiyon 199 TL, Legend Edition 299 TL olarak belirlenmiş durumda. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilir, ürüne göz atabilirsiniz.

PS Store için standart versiyon 409 TL, Legend Edition 589 TL olarak belirlenmiş durumda. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilir, ürüne göz atabilirsiniz.

XBOX için standart versiyon 345 TL, Legend Edition 497,5 TL olarak belirlenmiş durumda. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilir, ürüne göz atabilirsiniz.