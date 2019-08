Phil Spencer, Xbox'a Daha Fazla Tek Oyunculu Oyunun Geleceğini Söyledi

Microsoft için mevcut konsol nesli 2013 yılının Kasım ayında başlamıştı. Xbox 360 sonrasında beklenenin aksine kötü bir başlangıç yapan Xbox One, hem ana senaryo odaklı hem de platforma özel oyun konusunda sıkça eleştirilmişti.

Ancak Amerika menşeli yazılım E3 2018 fuarı ile ciddi ataklar yapmaya başlamıştı. Meyvelerinin yavaş yavaş toplanmaya başlandığını da E3 2019 fuarında görmüştük. Tabii ki atakların daha sıklaşması lazım. Görünürde Microsoft da bu yönde ilerliyor. Phil Spencer, gelecekte Xbox platformlarında daha fazla tek oyunculu oyun göreceğimizi söyledi.

Twitter üzerinden Lis isimli bir kullanıcı Xbox Patronu Phil Spencer'a "En azından gelecek yıllarda daha fazla tek oyunculu oyunların Xbox'a geleceğini söyleyebilir misiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Spencer ise bu soruya "Evet, onaylayabilirim. XGS (Xbox Game Studios)'e katılımlar ile tek oyuncu odaklı oyunlar geliştiren çok fazla ekibimiz var ve bunu devam etmesini istiyoruz." cevabını verdi.

