Phoenix Point, PC için Xbox Game Pass ve Microsoft Store'daki Yerini Aldı

X-COM serisinin yaratıcısı olan Julian Gollop ve David Kaye tarafından kurulan Snapshot Games, yeni Phoenix Point oyununu 2016 yılının Mart ayında duyurmuştu. Sıra tabanlı strateji türündeki oyun, bu ayın başlarında Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuştu. PC versiyonunun PC için Xbox Game Pass ve Microsoft Store üzerinden de eş zamanlı olarak satışa sunulması planlanıyordu ama beklenmedik bir aksilik nedeniyle ertelenmişti.

Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Snapshot Games, Phoenix Point oyununun gecikmeli de olsa PC için Xbox Game Pass ve Microsoft Store üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.

Apologies for the wait, Phoenix Point Base Edition is now available on Xbox Game Pass for PC and on the Microsoft Store! Unfortunately, we do not currently have the ability to offer the Deluxe or Ultra Editions on these platforms. https://t.co/P5ZmNAMwRw #risefromtheashes