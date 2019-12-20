Phoenix Point, PC için Xbox Game Pass ve Microsoft Store'daki Yerini Aldı

X-COM serisinin yaratıcısı olan Julian Gollop ve David Kaye tarafından kurulan Snapshot Games, yeni Phoenix Point oyununu 2016 yılının Mart ayında duyurmuştu. Sıra tabanlı strateji türündeki oyun, bu ayın başlarında Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuştu. PC versiyonunun PC için Xbox Game Pass ve Microsoft Store üzerinden de eş zamanlı olarak satışa sunulması planlanıyordu ama beklenmedik bir aksilik nedeniyle ertelenmişti.

Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Snapshot Games, Phoenix Point oyununun gecikmeli de olsa PC için Xbox Game Pass ve Microsoft Store üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.

Apologies for the wait, Phoenix Point Base Edition is now available on Xbox Game Pass for PC and on the Microsoft Store! Unfortunately, we do not currently have the ability to offer the Deluxe or Ultra Editions on these platforms. https://t.co/P5ZmNAMwRw #risefromtheashes — Phoenix Point (@Phoenix_Point) 19 Aralık 2019

Twitter paylaşımında Deluxe ve Ultra sürümlerine de değinilmiş. Şu anda bu iki sürümün Epic Games Store üzerinden satın alabiliyorsunuz. Görünen o ki PC için Xbox Game Pass ve Microsoft Store üzerinden de satışa sunulacak. Ancak şu an için net bir açıklama yapılamıyor.

Son olarak, Phoenix Point önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Xbox One kullanıcılarıyla buluşacakken aynı yıl içerisinde PlayStation 4 kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

Phoenix Point konusu

H. P. Lovecraft romanlarından esinlenilerek geliştirilen oyunun konusu 2047 yılında geçiyor. Dünya bir yaratık istilasının ortasındadır. Hikayeye Phoenix Point adı verilen bir üssün kontrolünde başlıyorsunuz. Amacınız ise stratejik ve taktiğe dayalı meydan okumalar ile hem kendinizi hem de insanlığın yok oluşunu mutlak bir yok oluştan kurtarmak olacak.

Oyunda kendisine farklı bir amaç belirlemiş ve bu amaç doğrultusunda sınırlı kaynaklar için rekabet halinde olan birden fazla topluluk var. Bu meydan okumaları çözerken verdiğiniz kararlara bağlı olarak birden fazla son görebileceksiniz.