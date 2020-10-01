22 TL Değerindeki Pikuniku, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu!

Hafta başında olmasak da, sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyunu için yeni haftaya girdik. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition sonrasında, Pikuniku Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Önümüzdeki hafta ise ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam ücretsiz olarak dağıtılacak.

Pikuniku Epic Games Store Ücretsiz Dağıtılıyor

Eğer basit eğlence sunan macera oyunlarından hoşlanıyorsanız, bu haftanın ücretsiz oyunu sizin için ideal olabilir. Ancak mağazaya geçmeden önce, tercihen aşağıdan oyunun detaylarına bir göz atabilirsiniz.

Pikuniku

Sectordub tarafından geliştirilen ve bugün itibarıyla Devolver Digital tarafından satışa sunulan Pikuniku, araştırma yapmanızın gerekeceği bir bulmaca oyunu oluyor. Her şeyin göründüğü kadar mutluluk verici olmadığı tuhaf ama neşeli bir dünyada geçiyor. Senaryo boyunca her birinin kendisine özgü sıkıntılarının olduğu karakterlere yardım edecek, derin devlet komplosunu ortaya çıkartacak ve endişe ve korku dolu maceranın tadını çıkartmaya çalışacaksınız.

Ortalama beş saat civarı bir uzunluğu olan senaryoyu tek başınıza oynayabiliyorken, yerel çok oyunculu mod desteği sayesinde aileniz ve arkadaşlarınız ile kooperatif olarak oynayabildiğiniz bölümler ve meydan okumalar da bulunuyor.

Eğer Pikuniku genel olarak ilginizi çekmişse, 8 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, bu oyun kalıcı olarak sizin olacak.