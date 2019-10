Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

Plants vs. Zombies serisinin yeni oyunu Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, dün itibarıyla satışa sunuldu. PopCap Games tarafından geliştirilmiş olan oyun için inceleme puanları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bakalım Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville beğenilmiş mi?

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 için devam niteliğinde geliştirilmiş olan yeni oyunda çok-oyunculu bir oynanış sunulacak. Peashooter ve Chomper gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra Night Cap ve Electric Slide dahil tamamıyla özelleştirilebilir yirmi karaktere ek olarak Neighborville Town Center, Mount Steep, Weirding Woods, Colossal Fossil, Daisy Drive, Goopy Gully, Loggy Acres, Peachy District, Ruiny Ruins, Z-Tech Factory ve Turning Point adı altında on bir harita bulunuyor.

Çok-oyunculu modlar ise Funderdome içinde dörde dört oynanan Battle Arena dahil altı farklı PvP modu seçeneğiniz olacak. Tercihinize göre bölünmüş ekranda veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz.

Ops adındaki PvE modu ve üç serbest dolaşım bölgesinin de olacağı oyunda, arkadaşlarınızla Giddy Park isimli sosyal bölgede bir araya gelerek Weirding Woods, Mount Steep ve Neighborville Town Center'ı geri almak için girişeceğiniz mücadele de sizleri bekleyecek.

Metacritic sitesinde PlayStation 4 ortalaması 79 / 100 (kullanıcıların yaptıkları puanlamanın ortalaması 7.0 / 10) ve Xbox One ortalaması 83 / 100 (kullanıcıların yaptıkları puanlamanın ortalaması 5.4 / 10) olan ilk Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville İnceleme Puanları