PlayStation 23 Yaşında!

Bugün, oyun konsolu tarihinin en önemli parçalarından bir tanesi olan Playstation'ın doğum günü! Sony, bundan tam 23 sene evvel yeni bir fenomene dönüşecek konsollarının ilkini Japonya’da yayınlamıştı…

Her şey 1988 yılında Nintendo’nun dönemin en iyi teknoloji üreticilerinden Sony’nin kapısını çalmasıyla başlamıştı. Nintendo, Super Famicom’un CD-ROM’u için Sony ile çalışmaya başlamış ve iki şirket yeni bir konsol geliştirme üzerinde önemli bir yol kat etmişlerdi. Fakat takvimler 1991 yılını gösterdiğinde iki şirket arasındaki anlaşma sonlanmış ve Sony kendi yoluna gitme kararı almıştı.

Mart 1991’de iki şirketin ayrılık kararı almasının hemen ardından Sony, Haziran 1991’de katıldığı Consumer Electronics Show’da yeni konsolunu tanıtmış ve isminin PlayStation olacağını açıklamıştı. Nintendo ve Sony birlikteliğiyle geliştirilen, önceleri SNES CD olarak anılması düşünülen konsol, böylece PlayStation olarak piyasadaki yerini almak için hazırlıklara başlamıştı. Sony’nin donanım mühendislerinden Ken Kutaragi önderliğinde geliştirilmeye devam edilen konsol, en nihayetinde 3 Aralık 1994 yılında Japonya’da piyasaya sürülmüş ve yepyeni bir dönemin de kapıları açılmıştı.

1994 yılından bu yana PlayStation, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 4 Pro, PSP ve PS Vita olmak üzere yedi ayrı konsola imza atan Sony, her konsoluyla yüz milyonlarca satış yapmayı başararak, Nintendo yöneticilerinin her seferinde biraz daha üzülmelerine sebep olmuştu. Tüm bu süreç içerisinde konsolların gelişimini daha yakından görebilmek için ise hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.