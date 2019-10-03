PlayStation 4 Cross-Play Desteği Beta Aşamasından Çıktı

Gerek oyuncuların yoğun talepleri, gerekse de Microsoft'un ikna çabaları sonuç vermiş ve Sony PlayStation 4 için Cross-Play desteğini geçtiğimiz senenin sonlarına doğru açmıştı. Eylül ayında, Fortnite oyunu için beta aşamasıyla faaliyete geçmiş olan Cross-Play desteğine aradan geçen zamanda Rocket League, PlayerUnknown's Battlegrounds, Dauntless, Paladins, Smite ve Realm Royale oyunları da dahil olmuş ve PlayStation 4 oyuncuları diğer platformlardaki oyuncular ile bir arada oyun oynayabilmişlerdi.

Hemen hemen bir sene sonra, Sony Interactive Entertainment müjdeli bir haber verdi. Cross-Play desteği en nihayetinde beta aşamasından çıktı.

Bu haber Wired sitesine yansıyan, PlayStation Now servisinde indirime gidildiğinin duyurusuyla geldi: "Alenen duyurulmamış olsa da, PS4'ün Cross-Play çalışmaları resmi olarak beta aşamasından çıktı. Bu da demek oluyor ki stüdyolar tarafından bu fonksiyonun desteklendiği bütün oyunlarda konsol Cross-Play destekleyecek."

Bu hafta aldığımız en iyi haberlerden bir tanesi bu olsa gerek. Geç oldu, güç oldu ama en azından oldu. Şu anda büyük ihtimalle yayıncılar ve geliştiriciler satışa sundukları oyunlarında bu desteği açmak için kolları sıvamışlardır. Aynı şekilde de geliştirilme sürecinde olan oyunları için Cross-Play desteğini planlarına dahil edeceklerdir. Yakın bir zamanda bu konuyla ilgili olarak yeni haberlerin geleceğini tahmin ediyoruz. İlk etapta elbette destekleyen oyunların bir listesi çıkartılacaktır. Gelişmeleri takipte olacağız.