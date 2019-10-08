PlayStation 4, Facebook Entegrasyonunu Sona Erdirdi

Facebook entegrasyonu, PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 konsollarının en sevilen fonksiyonlarından bir tanesiydi. Bu sayede açtığınız kupalara ek olarak kaydettiğiniz ekran görüntülerini ve videoları arkadaşlarınız ile paylaşabiliyor ve konsolunuz üzerinden yaptığınız canlı yayınlardan arkadaşlarınızı haberdar edebiliyordunuz. Hatta PSN ve Facebook hesaplarının ilişkilendirilmesi durumunda arkadaşlarınızı bulmanız da kolaylaşıyordu. Dün itibarıyla Sony, PlayStation 4'ün Facebook entegrasyonunu sonlandırdığını duyurdu.

Resmi PlayStation destek sayfası üzerinden duyuruyu yapan Japon teknoloji devi, "Facebook artık ekran görüntülerini, videoları, müzikleri, kupa detaylarını veya oynanış canlı yayınlarına bağlantıları paylaşım mecrası olarak sunulmayacak." yorumuna yer verdi.

Sony tarafından yapılan bu açıklamanın sonrasında, konuya ilişkin olarak Facebook sözcüsü bir açıklamada buldu. Buna göre Facebook, Sony ile PlayStation üzerindeki Facebook entegrasyonunu geliştirmek için hazırlanmış güncel bir anlaşmayı sonuca bağlamak için çalışmaktaymış. Görüşmeler devam etmekte olduğu için şimdilik PlayStation 4'ün Facebook entegrasyonu aktif olarak kullanılamayacak ama tarafların anlaşması durumunda geri getirilecekmiş. Karara bağlanma aşamasında olunduğu için sonucun duyurusunun fazla gecikmeyeceğini düşünüyoruz.

Şu an için ne Sony ne de Facebook, PlayStation 4 entegrasyonunun neden kesildiğine dair net bir açıklama yapmadılar. Ama büyük ihtimalle Cambridge Analytica hadisesi sonrasında Facebook'un veri paylaşımında yaptığı değişikliğin buna yol açtığı düşünülüyor. Temmuz ayında yaptığı açıklaması ile Facebook, PlayStation'ın arkadaş verisine erişimin hemen kesileceğini söylemişti. Gelişmeleri takipte olacağız.